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Министр попросил у Кабмина защиту

08.11.2019 14:20
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Министр попросил у Кабмина защиту

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", – написал Дубилет в пятницу в "Телеграмм".

"Сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения", – добавил он. Одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год, отметил Дубилет.

"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас проводим перезагрузку власти по всем госорганам, предприятиям и учреждениям. Почему-то, некоторые стороны полагают, что у меня или моих коллег может быть влияние на конкурсную комиссию", – пояснил Дмитрий Дубилет.

 



Теги: политика, Украина, Кабинет министров, дмитрий дубилет
 
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