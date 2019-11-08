Министр попросил у Кабмина защиту

08.11.2019 14:20

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", – написал Дубилет в пятницу в "Телеграмм".

"Сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения", – добавил он. Одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год, отметил Дубилет.

"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас проводим перезагрузку власти по всем госорганам, предприятиям и учреждениям. Почему-то, некоторые стороны полагают, что у меня или моих коллег может быть влияние на конкурсную комиссию", – пояснил Дмитрий Дубилет.