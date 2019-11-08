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Министр попросил у Кабмина защиту
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.
"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", – написал Дубилет в пятницу в "Телеграмм".
"Сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения", – добавил он. Одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год, отметил Дубилет.
"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас проводим перезагрузку власти по всем госорганам, предприятиям и учреждениям. Почему-то, некоторые стороны полагают, что у меня или моих коллег может быть влияние на конкурсную комиссию", – пояснил Дмитрий Дубилет.
Теги: политика, Украина, Кабинет министров, дмитрий дубилет
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