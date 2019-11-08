В Украине появится новый телевизионный канал

08.11.2019 17:30

Компания "Медиа Группа Украина", принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, запускает новостной канал "Украина 24".

Такое решение было согласовано в четверг, 7 ноября, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщили в пресс-службе медиахолдинга, Нацсовет переоформил лицензию телеканалу "Эскулап TV" (ООО "Аспэр 2011"), который входит в состав "Медиа Группы Украина", из-за смены логотипа и концепции вещания. Теперь канал будет называться "Украина 24" и около 15 часов его вещания в сутки составят информационные программы.

В "Медиа Группы Украина" отметили, что концепция обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

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