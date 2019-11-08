За депутата Украины внесли рекордный залог

08.11.2019 18:30

За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО.

Об этом сообщил его адвокат.

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда.

Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО.

Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков" - заявил Шевчук.







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