Зеленский рассказал, когда посадит коррупционеров

08.11.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что происходит с самыми резонансными уголовными делами на коррупционеров.

Не очень много посадок?

Смотрите — дело Свинарчуков, Пашинского, Микитася, Дубневича. Есть? Есть. А дальше будут приговоры тем людям, о которых я сказал, а не будут, будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться.

В чем проблема быстрых посадок? Есть много дел, к которым мы должны подготовиться, а иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. И дело Кати Гандзюк, Павла Шеремета, и все эти дела в оборонной отрасли — все они будут. […]

Мы проголосовали закон О незаконном обогащении, скоро он начинает реально действовать. Поэтому это будут не только посадки, но и возврат средств в бюджет страны. Это самое главное, потому что денег нет.







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