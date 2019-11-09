Cьогодні День української писемності й мови

09.11.2019 11:00

У суботу в Україні відзначають День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається 9 листопада, передає УНН.



Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 "Про День української писемності та мови".



Зазначимо, напередодні Українське радіо у п’ятницю провело щорічну акцію “Всеукраїнський радіодиктант національної єдності”, який розпочався об 11:00 у читальній залі бібліотеки імені Вернадського в Києві.



Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запросив україномовних послів з 8 країн Європи долучитись до Всеукраїнського диктанту національної єдності.



