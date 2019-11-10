"Слуги народа" выбрали нового главу

10.11.2019 15:00

Партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова, передают Українські Новини.

Соответствующие решения были приняты на съезде "Слуги народа". Лидера партии избрали единогласно на 4-летний срок.

Презентуя свое видение развития партии, Корниенко отметил местные выборы в 2020 году как ключевую задачу для "Слуги народа".

35-летний депутат имеет диплом магистра химической технологии и инженерии и квалификацию консультанта по позитивной психотерапии.

С 2006 года он консультировал на избирательных компаниях.

На выборах Президента 2019 года Корниенко координировал штаб Владимира Зеленского, а на парламентских - возглавлял избирательный штаб партии.

29 августа Корниенко был назначен первым заместителем председателя "Слуги народа" в Раде.