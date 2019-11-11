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Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ
В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.
Об этом сообщает официальный сайт компании.
При этом, если сравнивать с октябрем, цена вырастет на 14,65%.
В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза «Газовый запас» (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме.
Напомним, цена газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 № 293 и действует до конца 2019 года.
Теги: Украина, цена, Нафтогаз, тариф, население
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