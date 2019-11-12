Что нужно знать об электронных водительских удостоверениях

12.11.2019 09:40

Украинские водители смогут использовать электронные водительские удостоверения. Сейчас в правительстве разрабатывают соответствующее мобильное приложение и уже в ноябре планируют запустить тестирование. Каким образом будет происходить цифровизация документов, и кто сможет воспользоваться новым сервисом, узнавали наши эксперты.

Без штрафов за «забытые права»

Сейчас для поездки за рулем автомобиля с собой надо иметь несколько документов: водительское удостоверение, технический паспорт на авто и полис обязательного страхования (автогражданку). В случае отсутствия хотя бы одного из них водителя могут оштрафовать на 425 гривен. По информации МВД, с начала года за управление автомобилем без документов полиция оштрафовала более 160 тысяч водителей.

Однако уже с ноября украинские водители вполне законно смогут оставлять оригиналы документов дома, при условии наличия электронной копии в смартфоне. Сделать цифровой документ можно будет самостоятельно и бесплатно с помощью приложения, которое вскоре будет доступно на Едином государственном веб-портале электронных услуг (http://my.gov.ua).

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, на смартфон нужно будет скачать приложение «Дія», в нем нажать на кнопку «Получить водительское удостоверение».

Кому будет доступен сервис?

Важно знать, что сервис будет доступен для владельцев документов современного образца. Водительские права и технические паспорта, выданные в советские времена, а также ламинированные удостоверения 90-х годов оцифровываться не будут.

«Для того чтобы сгенерировать электронное водительское удостоверение, в наших базах данных должно быть ваше электронное отцифрованное изображение лица. Поэтому, если у человека советское водительское удостоверение, – очень жаль, потому что у вас нет актуального цифрового изображения лица. Так как сервис в первую очередь будет проверять, есть ли возможность сгенерировать такое удостоверение водителя», – объясняет Гончаров.

Чтобы приобщиться к цифре, владельцы старых документов смогут обменять их в сервисном центре на новые. Руководитель сервисного центра МВД Дмитрий Сухоросов объясняет, что «для этого нужно иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, медицинскую справку и само удостоверение. Это делается без дополнительного экзамена и занимает около 15 минут».

Как будут проверять?

Инициаторы нововведения подчеркивают, что электронное удостоверение не является обязательным и оформляется исключительно по желанию и для удобства водителей. Предыдущие варианты документов также остаются в силе.

Вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров говорит, что с использованием цифровых удостоверений проблем быть не должно. Работники полиции смогут проверять электронные удостоверения с помощью специальных техсредств через QR-коды.

«Планшеты есть у 30% полицейских. Они могут отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных. В селах, где нет планшетов, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят к себе на базу, чтобы проверить удостоверение», – отмечает он.

В правительстве предупреждают, что электронные удостоверения будут действовать только на территории Украины. Если водитель соберется в путешествие за границу, он должен будет иметь оригиналы документов с собой.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, главная цель цифровизации документов – избавить граждан от лишней бюрократической волокиты. Новация не будет требовать от водителей затрат, но значительно может упростить им жизнь.