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Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов
13.11.2019 09:30
Сеть продуктовых супермаркетов "Брусничка" прекращает работу из-за потери магазинов на оккупированных территориях, а также задолженности более 1 млрд грн, сообщает ТСН.
Об этом в интервью "Новому времени" заявил генеральный директор "Украинского Ритейла" Евгений Хворостянко. Эта компания входит в группу СКМ миллиардера Рината Ахметова.
"С момента начала военного конфликта на Донбассе "Украинский ритейл" лишился 53 магазинов, что остались на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины сети "Брусничка", они приносили 80% всей прибыли", - отметил Хворостянко.
"Брусничку" пробовали развивать на свободной территории Украины, однако из-за высокой конкуренции идея провалилась.
Теги: банкротство, супермаркет, Ринат Ахметов
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