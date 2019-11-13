Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи

13.11.2019 10:30

В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона, сообщает Апостроф.

Митингующие принесли с собой гроб с тушей свиньи, а также венки. Они вышли под стены Рады с транспарантами: "Верните пастбища", "Нет распродаже украинской земли", "Зе!мля, не трогай землю".