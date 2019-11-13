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Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи
13.11.2019 10:30
В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона, сообщает Апостроф.
Митингующие принесли с собой гроб с тушей свиньи, а также венки. Они вышли под стены Рады с транспарантами: "Верните пастбища", "Нет распродаже украинской земли", "Зе!мля, не трогай землю".
Теги: рынок, протест, земля, Верховная Рада
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