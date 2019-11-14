Последние новости раздела
- "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники16:30
- В Балаклее прозвучало несколько взрывов. По утверждению Минобороны - контролируемых (ВИДЕО)15:45
- НБУ повысил курс гривны на выходные15:00
- Гончарук заявил о тотальной коррупции в Укрзализныце10:45
- Путин назвал условия для 25%-й скидки на газ для Украины10:15
- Рада приняла Госбюджет-202015:00
- Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей13:30
- Рада приняла земельный закон в первом чтении16:30
- Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи10:30
- Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов09:30
Рада приняла Госбюджет-2020
14.11.2019 15:00
Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает УНН.
Госбюджет-2020 предусматривает дефицит 2,09% ВВП, расходы 1,18 трлн грн, ресурс местных бюджетов на 2020 год составляет 465 647,1 млн грн.
Среди главных показателей бюджета: курс доллара по 27 грн, минимальная зарплата - 4723 грн. Пенсии повысятся несущественно. Предусмотрено 48 млрд грн на субсидии.
Теги: бюджет, голосование, Верховная Рада
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)13:30
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»08:45
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники16:30
- В Балаклее прозвучало несколько взрывов. По утверждению Минобороны - контролируемых (ВИДЕО)15:45
- НБУ повысил курс гривны на выходные15:00
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)13:30
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- "Союзмультфильм" начал съемки продолжения культового советского мультфильма11:15
- Гончарук заявил о тотальной коррупции в Укрзализныце10:45
- Путин назвал условия для 25%-й скидки на газ для Украины10:15
- В Киеве презентовали ID-паспорт для домашних животных09:45
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ
- Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов
- Путин назвал условия для 25%-й скидки на газ для Украины
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»
- Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов