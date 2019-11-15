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Гончарук заявил о тотальной коррупции в Укрзализныце
15.11.2019 10:45
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Завтрака с 1+1" анонсировал масштабную смену руководящих кадров в Укрзализныце, сообщает Телеканал новостей «24».
По его словам, менеджмент компании занимается исключительно собственными карманами. "Главная претензия к ним – коррупция в "Укрзализныце". Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", – отметил Гончарук.
Теги: премьер-министр, коррупция, Укрзализниця, заявление
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