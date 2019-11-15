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"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники
Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 6 дополнительных поездов, сообщает Цензор.НЕТ.
Поезда будут курсировать на направлениях Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления.
Поезд № 181/182 Киев-Львов, в частности, будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Обратно - 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 00:02.
Поезд № 197/198 Киев-Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Обратно - отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.
Поезд № 205/206 Покровск-Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07.
Поезд № 167/168 Львов-Одесса будет курсировать 22 и 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.
Поезд № 201/202 Львов-Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.
Поезд № 76/75 Кривой Рог-Киев-Ужгород будет курсировать 27, 28, и 29 декабря, обратно из Ужгорода - 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.
Теги: Рождество, Укрзализниця, Новый год, поезда
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