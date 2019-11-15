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В Балаклее прозвучало несколько взрывов. По утверждению Минобороны - контролируемых (ВИДЕО)

15.11.2019 15:45
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В Балаклее прозвучало несколько взрывов. По утверждению Минобороны - контролируемых (ВИДЕО)

В Харьковской области в районе Балаклейского военного арсенала прозвучало несколько взрывов, сообщает телеканал 112 Украина.
В Минобороны заявили, что это связано с выполнением саперами плановых работ по обезвреживанию боеприпасов.
"В районе 14:30 на 65 арсенале в Балаклее было слышно около 20 взрывов...Там проходят плановые работы саперов, которые осуществляют обезвреживание", — отметил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник.



Теги: Балаклея, взрыв, боеприпасы, арсенал
 
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