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МВФ обсудит реформы с Национальным Банком

16.11.2019 16:31
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МВФ обсудит реформы с Национальным Банком

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая прибыла в Киев 14 ноября, будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Впереди – неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности", – написал Смолий на своей странице в Twitter, отметив, что в первый же день работы миссия МВФ посетила Нацбанк.

Прошлая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится. Речь идет о 5-6 млрд долларов.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу фонда в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что деньги – не главное в отношениях Украины и МВФ.

 


По материалам: https://www.segodnya.ua

Теги: экономика, Украина, НБУ, бюджет, МВФ
 
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