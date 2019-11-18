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ПЦУ "благословила" биометрические паспорта
В Православной церкви Украины заявили, что не осуждают использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются проявлением технологического прогресса, сообщает ТСН.
Там отметили, что биометрический паспорт не является угрозой, "печатью антихриста" или "отречением от Господа".
"Вокруг этого вопроса ведутся споры среди представителей различных конфессий. Чем только не запугивают людей – потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста". И все это – якобы от имени Церкви. Впрочем, на самом деле Православная Церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса. Никакой религиозной подоплеки в биометрического паспорта нет", - говорится в сообщении.
Теги: биометрический паспорт, заявление, ПЦУ
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