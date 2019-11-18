В Украине могут отменить налог на депозиты

18.11.2019 20:51

Народный депутат Сергей Штепа предлагает отменить налог на доходы от банковских депозитов, считая, что это решение поспособствует снижению кредитных ставок.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В поясинительной записке к документу указано, что сейчас ставка налогообложения доходов от депозитов составляет 18% и это вызывает отток средств из банковской системы.

По мнению Штепы, если в системе будут достаточно средств, то кредитные ставки можно будет снизить.

Поэтому депутат предлагает установить нулевую ставку НДФЛ для вкладов в банках и кредитных союзах.

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