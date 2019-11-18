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В Украину идет существенное похолодание

18.11.2019 10:00
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В Украину идет существенное похолодание

С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.
По ее словам, с понедельника похолодание охватит всю территорию Украины. 18 ноября в течение дня ожидается +6 +11 градусов, на западе немного теплее - до +12 +16 градусов.
"В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и в середине недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях. Дождей не видно", - сообщает синоптик.



Теги: Украина, похолодание, прогноз погоды
 
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