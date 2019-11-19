Украинские заводы произвели более миллиона тонн сахара в 2019 году

19.11.2019 14:06

Сахарные заводы Украины в 2019/20 МГ по состоянию на 18 ноября 2019 г. произвели 1,137 млн т сахара. Об этом свидетельствуют данные НАСУ «Укрцукор».

Предприятия с начала сезона переработали более 7,63 млн т сахарной свеклы. Как отмечается, на отчетную дату сезон сахароварения продолжается на 31 заводе.

В Украине объемы производства сахара в 2019-2020 маркетинговом году (с сентября нынешнего года по август будущего) составит 1,1-1,2 млн тонн – на 30% меньше показателей 2018 МГ. В НАСУ объясняют грядущее падение объемов производства сахара уменьшением посевных площадей под сахарную свеклу, плохими погодными условиями, а также массовым распространением болезней растений.

По материалам: