Последние новости раздела
- Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре15:30
- Зеленский разочаровался в новой Раде11:00
- Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства 10:13
- Новый глава «Укравтодора» анонсировал большую кадровую чистку16:00
- Украинские заводы произвели более миллиона тонн сахара в 2019 году 14:06
- Новый бюджет Украины-2020: на что будем тратить 12:30
- В Украине могут отменить налог на депозиты20:51
- Что даст украинцам рынок земли 19:45
- "Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу 19:30
- Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям14:00
Зеленский разочаровался в новой Раде
20.11.2019 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "уже нужно менять и этих депутатов". Об этом он сказал 20 ноября во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", сообщает ТСН.
Зеленский во время диалога с одной из участниц форума отметил, что "Украина должна быть свежей".
"Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже нужно менять и этих (прим.: депутатов)", – обратился президент к участнице.
Теги: депутат, разочарование, Верховная Рада, Зеленский
Читайте также:
- На заседании в ВР Добкин-младший опять был в "астрале" (ВИДЕО)
- Павло Правий: депутат, якого я поважав, став в один ряд з тимошенками-соболєвими-гриценками
- Савченко пришла на заседание Верховной Рады
- Националисты в столице прокляли депутатов и министра (ФОТО)
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..
- Верховная Рада приняла бюджет без обсуждения из-за ситуации в парламенте
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- Зеленский завтра посетит Луганскую область15:30
- В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского15:00
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)14:30
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре15:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм11:30
- Зеленский разочаровался в новой Раде11:00
- Украинская авантюрная комедия "Отель Эдельвейс" выходит в прокат (ВИДЕО)10:30
- Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства 10:13
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Зеленский завтра посетит Луганскую область
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе
- Что даст украинцам рынок земли
- На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков