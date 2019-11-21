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Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело"
В Гааге (Нидерланды) в 10:00 по местному времени начались слушания в Арбитражном трибунале. Его сформировали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для рассмотрения иска Украины против России по захваченным в Керченском проливе кораблям и 24 морякам.
Процесс проходит во Дворце мира в Постоянном арбитражном суде. Так как это процедурные слушания, они проводятся в закрытом режиме. Однако украинская сторона надеется на оперативное рассмотрение иска.
20 ноября захваченные корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые Россия вернула нашей стране, начали прибывать в Очаков.
Первым прибыл бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". Немного позже буксир "Лидовский" притянул катер "Яны Капу". Бронекатер "Бердянск" должен дойти позже.
Украинские суда вышли встречать местные жители. Люди развесили на берегу флаг Украины.
Также мы писали о том, что согласно опубликованному бывшим военным прокурором Анатолием Матиосом документу, с судов пропало военное оборудование и техника, документация, а также бытовые предметы, в частности унитазы. Однако Россия все обвинения отвергает.
Напомним, 24 военных моряка, которые были захвачены в плен вместе с судами в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вернулись в Украину в рамках масштабного обмена пленными в начале сентября.
Еще в мае Международный морской трибунал обязал Россию вернуть Украине суда и выдать моряков без каких-либо предварительных условий.
По материалам: https://comments.ua
Теги: Украина, Россия, Нидерланды, ООН, Черное море, трибунал
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