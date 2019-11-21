Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию

21.11.2019 09:30

Владимир Зеленский заявил, что международные отношения и внешнеполитический вектор страны – это прерогатива президента, а не отдельных бизнесменов, сообщает ТСН.

Так он прокомментировал высказывания крупного предпринимателя Игоря Коломойского о необходимости переориентации Украины на Россию.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", - сказал Зеленский на брифинге в Очакове.