Главная / Новости / Украина / Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли
Последние новости раздела
- Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело" 20:27
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях11:00
- Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли10:00
- Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию09:30
- Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре15:30
- Зеленский разочаровался в новой Раде11:00
- Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства 10:13
- Новый глава «Укравтодора» анонсировал большую кадровую чистку16:00
- Украинские заводы произвели более миллиона тонн сахара в 2019 году 14:06
- Новый бюджет Украины-2020: на что будем тратить 12:30
Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли
21.11.2019 10:00
После осмотра кораблей в Очакове Владимир Зеленский заявил, что на них «действительно не хватает» оборудования и некоторых вещей, сообщает РБК.
«Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», — сказал Зеленский. Также он пообещал начать расследование для выяснения деталей.
Президент Украины добавил, что параллельно Киев начнет ремонтировать возвращенные корабли. По его словам, в результате разговора с командующим Военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко, на это уйдет около трех месяцев.
Теги: ремонт, корабли, Зеленский
Читайте также:
- Центр Краматорска сидит без воды
- В Макеевке дом рассыпается на части
- Из Мавзолея могут вынести тело Ленина
- Большой адронный коллайдер "отправляется" на каникулы
- Губернатор рассказал, когда будет закончено строительство объездной дороги вокруг Донецка
- На восстановление Углегорской ТЭС нужно 173,5 миллиона гривен
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело" 20:27
- Вице-премьером Канады стала этническая украинка 19:19
- Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний 17:43
- Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)15:30
- УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"15:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз13:30
- Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях11:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- Зеленский завтра посетит Луганскую область
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях