Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли

21.11.2019 10:00

После осмотра кораблей в Очакове Владимир Зеленский заявил, что на них «действительно не хватает» оборудования и некоторых вещей, сообщает РБК.

«Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», — сказал Зеленский. Также он пообещал начать расследование для выяснения деталей.

Президент Украины добавил, что параллельно Киев начнет ремонтировать возвращенные корабли. По его словам, в результате разговора с командующим Военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко, на это уйдет около трех месяцев.