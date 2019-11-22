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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

22.11.2019 16:00
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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

На выходных в Украине ожидаются заморозки до -11, в западных регионах - мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сообщает Корреспондент.net.
Так, мокрый снег в западных областях пойдет уже в субботу, 23 ноября. Дневная температура составит 0…+11 градусов, ночная - +4…-4.
В других регионах без осадков.
На юге дневная температура - 0…+7 градусов. На севере 0…-3 градуса, ночная - -5…-8, немного теплее в центре -  +0...+2 градуса.
Холоднее всего будет в восточных областях: днем -1…-3 градуса, ночью - до -11 градусов.
В Киеве осадки до +2 градусов днем и -5...-7 ночью.
В воскресенье, 24 ноября, без осадков, немного потеплеет: на западе до +11 днем, до -3 ночью. На юге в центре без изменений, а в восточных регионах заморозки снизятся - до -9 градусов ночью, +1…-2 градуса днем.
В Киеве днем от 0 до +2 градусов и -5...-7 ночью.



Теги: гидрометеоцентр, выходные, прогноз погоды
 
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