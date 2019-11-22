- Синоптики дали прогноз погоды на выходные16:00
- В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси09:00
- В Киеве прошла акция "У нас есть достоинство"08:00
- Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело" 20:27
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях11:00
- Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли10:00
- Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию09:30
- Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре15:30
- Зеленский разочаровался в новой Раде11:00
- Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства 10:13
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
На выходных в Украине ожидаются заморозки до -11, в западных регионах - мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сообщает Корреспондент.net.
Так, мокрый снег в западных областях пойдет уже в субботу, 23 ноября. Дневная температура составит 0…+11 градусов, ночная - +4…-4.
В других регионах без осадков.
На юге дневная температура - 0…+7 градусов. На севере 0…-3 градуса, ночная - -5…-8, немного теплее в центре - +0...+2 градуса.
Холоднее всего будет в восточных областях: днем -1…-3 градуса, ночью - до -11 градусов.
В Киеве осадки до +2 градусов днем и -5...-7 ночью.
В воскресенье, 24 ноября, без осадков, немного потеплеет: на западе до +11 днем, до -3 ночью. На юге в центре без изменений, а в восточных регионах заморозки снизятся - до -9 градусов ночью, +1…-2 градуса днем.
В Киеве днем от 0 до +2 градусов и -5...-7 ночью.
Теги: гидрометеоцентр, выходные, прогноз погоды
- Прогноз погоды в Украине на выходные не из приятных: синоптики объяснили, когда и где ждать похолодания
- В Украине потеплеет до +9
- В Украине ожидается понижение температуры
- ГАИ просит быть водителей осторожными. Погода резко испортится
- В Донецке резко упадет температура
- В Донецке сегодня будет тепло, но ветрено
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201913:00
- ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- Синоптики дали прогноз погоды на выходные16:00
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201913:00
- Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)12:00
- NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов11:00
- Tesla представила свой первый электропикап10:30
- Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык10:00
- В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии09:30
- В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси09:00
- ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского08:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.2019
- Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию