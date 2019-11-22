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В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси
22.11.2019 09:00
В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси, сообщает РБК-Украина.
"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП (взлетно-посадочной полосе, - ред.) надломил переднюю стойку шасси", - говорится в сообщении.
Из самолета эвакуировали 136 пассажиров. Они находятся в зале терминала. Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.
Теги: Одесса, авария, самолет, Boeing-737
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