В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси

22.11.2019 09:00

В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси, сообщает РБК-Украина.

"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП (взлетно-посадочной полосе, - ред.) надломил переднюю стойку шасси", - говорится в сообщении.

Из самолета эвакуировали 136 пассажиров. Они находятся в зале терминала. Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.