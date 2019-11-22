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В Киеве прошла акция "У нас есть достоинство"

22.11.2019 08:00
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В Киеве прошла акция "У нас есть достоинство"

Вчера на Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", сообщает Корреспондент.net.
Акция была приурочена к Дню достоинства и свободы, который отмечался в Украине.
На площади собрались тысячи людей, которые потребовали остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию формулы Штайнмайера.
Активисты вышли с плакатами Не продается, Банду геть, Свободу Марченко, Нет репрессиям, Хватит нас разводить. Также люди стояли с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
Вече было организовано общественными деятелями из Движения сопротивления капитуляции.



Теги: акция, протест, Майдан Незалежности, разведение сил
 
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