В Украине изменили требования к фото на документы

23.11.2019 11:00

Государственная миграционная служба Украины презентовала новые стандарты фотографирования на документы, удостоверяющие личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Украины.

Так, сообщается, что отныне фотографирования на документы (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вида на временное или постоянное проживание) в головном уборе допускается, если лицо носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям.

Кроме того, стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждено медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. В то же время, головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.