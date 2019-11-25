Минцифры запустило онлайн-карту интернета Украины

25.11.2019 16:30

Министерство цифровой трансформации запустило сайт для сбора информации о скорости интернета в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минцифры.

Сообщается, что для обеспечения Украины высокоскоростным интернетом министерству необходима информация о реальном покрытии интернета.

"Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины", - отметили в Минцифры.

На данном сайте можно сообщить, есть ли интернет и с какой скоростью он работает. При этом скорость соединения определяется автоматически через speedtest. Данные можно оставить анонимно.