На межбанке доллар упал ниже 24 гривен

26.11.2019 14:00

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар, сообщает РБК-Украина.

Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,41 гривен за евро.

Таким образом американская валюта упала на межбанке ниже отметки в 24 гривны впервые с января 2016 года.