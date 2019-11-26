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Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону
26.11.2019 09:30
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ICTV.
Глава Украины во время телефонного разговора с российским лидером отметил важность недавнего возвращения РФ украинских кораблей.
Также украинский гарант отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.
Кроме того, во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.
Теги: Путин, телефон, разговор, Зеленский
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