Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру

27.11.2019 09:30

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий. Об этом он сообщил в Facebook, передает НВ.

«Сегодня против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый человек в Украине, среди детей до года этот показатель не лучше — чуть больше 65%», — написал он.

Также, Гончарук на селекторном совещании поручил руководителям облгосадминистраций «начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения».