Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям

27.11.2019 14:30

В ходе заседания 27 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении ежегодной денежной помощи бывшим и нынешним пленным, а также их семьям.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, информирует сайт #Буквы.

В ведомстве подчеркнули, что выплаты будут предоставлять именно тем украинцам, которые были в плену.

В сообщении указано, что выплаты будут предоставлять освобожденным из плена боевиков, оккупационных администраций, а также Российской Федерации. Пленными в ведомстве назвали тех граждан, которых незаконно лишили свободы за их гражданскую или политическую деятельность.

Если человек еще в плену, то материальные выплаты будут получать его родственники.

В ведомстве отметили, что раньше за помощью можно было обращаться только раз, а теперь – ежегодно.

Кому из бывших или нынешних пленных предоставлять помощь или отказать – решит специальная комиссия.