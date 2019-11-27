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Нацбанк обвинил Коломойского в информатаке

27.11.2019 11:00
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Нацбанк обвинил Коломойского в информатаке

Правления Национального банка заявляет об атаке, инициированном олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает РБК-Украина.
Нацбанк заявил о "клевете в СМИ и проплаченных митингах под стенами банка".
"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в НБУ "титушками ", - говорится в заявлении.
По данным НБУ, такие действия осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.
"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из ПриватБанка до национализации. В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены ", - говорится в сообщении.
Нацбанк считает, что целью таких действий олигарха является дискредитация банка, нежелание возвращать средства и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего Международным валютным фондом.



Теги: НБУ, атака, обвинение, Коломойский
 
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