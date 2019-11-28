Рейтинг Зеленского упал на 20%

28.11.2019 11:45

По данным опроса Киевского международного института социологии, в ноябре рейтинг поддержки Владимира Зеленского составил 52%, сообщает НВ.

В КМИС отметили, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Зеленскому, снижалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

В то же время растет количество тех, кто негативно относится к Зеленскому: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.