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Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров
28.11.2019 12:15
28 ноября 2019 с 15:00 до 16:00 состоится прямая телефонная линия газеты «Пенсионный курьер» с участием заместителя директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галины Ивановны Мастюгиной.
Выяснить свои пенсионные вопросы можно по телефону 044-286-70-77.
Теги: пенсионер, газета, горячая линия
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