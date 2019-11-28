Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров

28.11.2019 12:15

28 ноября 2019 с 15:00 до 16:00 состоится прямая телефонная линия газеты «Пенсионный курьер» с участием заместителя директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галины Ивановны Мастюгиной.

Выяснить свои пенсионные вопросы можно по телефону 044-286-70-77.