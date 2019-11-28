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В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн № 263-IX, сообщает телеканал 112 Украина.
Он предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 млн 243 тыс. 250 грн превышает законные доходы.
Речь идет об активах, приобретенных высокопоставленным чиновником или другим человеком или компанией, если доказано, что это сделали по поручению должностного лица или он может прямо или косвенно распоряжаться соответствующими активами.
Закладывается исковая давность в 4 года. Иск по делу о признании активов необоснованными и их взыскании подается без взимания судебного сбора.
Соответствующие дела будет рассматривать коллегия Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) в составе трех судей, а апелляции - апелляционная палата ВАСУ.
Необоснованными считаются не только признанные необоснованными активы, но и деньги, полученные за их счет - все они подлежат конфискации или спецконфискации.
Теги: закон, коррупция, Уголовный кодекс
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