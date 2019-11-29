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Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ

29.11.2019 12:30
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Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.



Теги: закон, НАТО, звание, ВСУ, Зеленский
 
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