Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»

30.11.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»

В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка», сообщает dtp.kiev.ua.
По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.
Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители. Введена полицейская операция «Сирена».
На месте работают взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.



Теги: Киев, ограбление, взрыв, Ощадбанк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх