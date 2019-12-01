В Киеве задержали подозреваемых в подрыве "Ощадбанка"

01.12.2019 11:00

В воскресенье, 1 декабря, правоохранители задержали подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка" на столичной Русановке. Об этом сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, несколько часов назад полиция задержала людей, которые подозреваются в подрыве отделения "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева и ограблении банкомата.

"Меньше суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Подробности в сообщении Нацполиции", - добавил он.