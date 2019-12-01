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В Украине вырос прожиточный минимум

01.12.2019 10:00
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В Украине вырос прожиточный минимум

В Украине с 1 декабря выросли размер прожиточного минимума и, соответственно, минимальная пенсия. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2019 год, сообщает Корреспондент.net.
Так, в декабре прожиточный минимум составит:
- общий показатель на одно лицо из расчета на месяц - 2027 грн;
- для детей в возрасте до 6 лет - 1779 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн;
- для трудоспособных лиц - 2102 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность - 1638 грн.
Также с сегодняшнего дня в Украине повышена минимальная пенсия на 74 грн до 1638 грн. Это второе повышение в текущем году. С 1 июля она была повышена на 67 грн до 1564 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).
При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась и по-прежнему составляет 4 173 грн в месяц.



Теги: прожиточный минимум, декабрь, повышение
 
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