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Полиция задержала стрелка, покушавшегося на депутата Соболева
02.12.2019 13:00
Полиция города Киева задержала стрелка и его сообщников, которые, осуществляя покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева, застрелили его трехлетнего сына Александра, сообщает ICTV.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков. Министр пообещал, что подробности будут обнародованы на спецбрифинге, отметив, что в настоящее время идут следственные действия.
Теги: покушение, задержание, Аваков
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