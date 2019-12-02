Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО

02.12.2019 15:00

Украина может двумя способами восстановить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донбасса, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского относительно ОРДЛО.

Тука напомнил, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук высказывалась за восстановление выплаты пенсий на оккупированных территориях. В свою очередь, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо призывает возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий.

По его словам, надо четко различать два фундаментальных тезиса.

"Если речь идет о возобновлении выплат на неконтролируемых оккупированных территориях, я считаю это абсолютно недопустимым и невозможным реализовать с точки зрения безопасности", – отметил Тука.

"Что касается выплат жителям оккупированных территорий, то есть если власть решится разорвать зависимость выплаты пенсий от наличия бумажной псевдосправки, которую просто продают, тогда могу это только приветствовать. Мы с 2016 года предлагали отменить такой позорный механизм, который замыливает глаза центральной украинской власти и представителям международных организаций, раздувая цифру внутренне перемещенных лиц с одной стороны, а с другой – рождая низовую коррупцию", – заключил он.