В работе сервиса Ukr.net произошел масштабный сбой

02.12.2019 11:30

В понедельник, 2 декабря, в работе самого крупного почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине произошел масштабный сбой, сообщает Today.ua.

В компании сообщили, что перебои в работе сайта связаны с отключением электричества в дата-центре. Сейчас ведутся работы по восстановлению. В компании надеются, что в течение нескольких часов работа сервисов возобновится.

По данным сервиса similarweb, Ukr.net занимает 7-е место среди самых популярных сайтов в Украине. Выше в рейтинге только социальные сети и Google. Ежемесячная аудитория сервиса Ukr.net составляет 99 млн читателей.