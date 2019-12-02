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В работе сервиса Ukr.net произошел масштабный сбой
02.12.2019 11:30
В понедельник, 2 декабря, в работе самого крупного почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине произошел масштабный сбой, сообщает Today.ua.
В компании сообщили, что перебои в работе сайта связаны с отключением электричества в дата-центре. Сейчас ведутся работы по восстановлению. В компании надеются, что в течение нескольких часов работа сервисов возобновится.
По данным сервиса similarweb, Ukr.net занимает 7-е место среди самых популярных сайтов в Украине. Выше в рейтинге только социальные сети и Google. Ежемесячная аудитория сервиса Ukr.net составляет 99 млн читателей.
Теги: почта, сбой, UKR.NET
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