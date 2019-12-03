САП открыла дело в отношении «Юзика»

03.12.2019 09:45

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога, сообщает Hubs.

Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу.

Также сообщается, что расследование поручили НАБУ, а само обращение было оформлено в виде заявления о преступлении и касалось публикации записей нардепом Антоном Поляковым. На записи нардеп Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова.