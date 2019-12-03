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САП открыла дело в отношении «Юзика»
03.12.2019 09:45
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога, сообщает Hubs.
Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу.
Также сообщается, что расследование поручили НАБУ, а само обращение было оформлено в виде заявления о преступлении и касалось публикации записей нардепом Антоном Поляковым. На записи нардеп Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова.
Теги: полиция, прокуратура, дело
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