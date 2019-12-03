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Украина и Россия подписали договор о транзите нефти
"Укртранснафта" продлила контракт на транзит российской нефти через нефтетранспортную систему Украины в Европу на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года, сообщает Телеканал новостей «24».
Соглашение подписали представители "Укртранснафта" с руководством российской компании "Транснефть" 3 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. Соглашение о продлении транзита российской нефти в Европу подписали на конференции в Загребе, столице Хорватии.
"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе", - отметили в пресс-службе.
Дополнительное соглашение гарантирует устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины и гарантирует постоянные объемы прокачки нефти.
Теги: Украина, Россия, газ, транзит, договор
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