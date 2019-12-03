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Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"
Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уголовной ответственности для участников преступного сообщества. Текст проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины уже доступен на сайте парламента, сообщает НВ.
Документом впервые определяется понятие "вор в законе" и вводится уголовное наказание для авторитетов. В частности за пребывание в статусе "вор в законе" предлагается вести наказание от семи до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Согласно законопроекту, "вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и / или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.
Согласно предложениям, за создание преступной организации / сообщества или руководство ею или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных преступной организацией / сообществом, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
За организацию сходки предлагается сажать в тюрьму на 3-6 лет.
Теги: закон, вор, Зеленский
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