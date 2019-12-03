Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"

03.12.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уголовной ответственности для участников преступного сообщества. Текст проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины уже доступен на сайте парламента, сообщает НВ.
Документом впервые определяется понятие "вор в законе" и вводится уголовное наказание для авторитетов. В частности за пребывание в статусе "вор в законе" предлагается вести наказание от семи до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Согласно законопроекту, "вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и / или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.
Согласно предложениям, за создание преступной организации / сообщества или руководство ею или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных преступной организацией / сообществом, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
За организацию сходки предлагается сажать в тюрьму на 3-6 лет.



Теги: закон, вор, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх