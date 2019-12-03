Зеленский пообещал снизить тарифы на тепло вдвое

03.12.2019 09:15

Президент Украины Владимир Зеленский обещает уже в следующем отопительном сезоне наполовину уменьшить тарифы на отопление для населения, сообщает НВ.

«Мы работаем над тем, чтобы этой зимой было снижение... уменьшение платежки за отопление», - сказал он во время тренировки на беговой дорожке в своем еженедельном видеообращении.

По словам Зеленского, его команда нашла «интересное решение», которое позволит в следующем году снизить тарифы на тепло почти наполовину.