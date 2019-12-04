Пожар в Одессе: в больницах - 21 человек, один скончался (ВИДЕО)

04.12.2019 15:00

По информации ГСЧС в больницах города сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных, сообщает Думская.

Одна из пострадавших умерла. Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

По неофициальной информации, причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Возгорание произошло в офисном помещении.