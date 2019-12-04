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СБУ "пришла в гости" к Медведчуку

04.12.2019 16:30
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СБУ "пришла в гости" к Медведчуку

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гилянская, сообщает РБК-Украина.
Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.
"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.



Теги: офис, СБУ, Медведчук
 
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