У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО

04.12.2019 09:00

В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, сообщает Телеканал новостей «24».

В ходе совещания было утверждено 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что возвращение оккупированных территорий должно состояться только политико-дипломатическими методами.

При обсуждении 5 возможных вариантов реинтеграции Донбасса Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку посетить территорию проведения ООС в ближайшее время.