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У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО

04.12.2019 09:00
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У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО

В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, сообщает Телеканал новостей «24».
В ходе совещания  было утверждено 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что возвращение оккупированных территорий должно состояться только политико-дипломатическими методами.
При обсуждении 5 возможных вариантов реинтеграции Донбасса Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку посетить территорию проведения ООС в ближайшее время.



Теги: совещание, ОРДЛО, реинтеграция, Зеленский
 
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