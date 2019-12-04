Последние новости раздела
- У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО09:00
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти15:00
- Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"13:15
- Зеленский отреагирован на коррупционный скандал в ГБР12:00
- САП открыла дело в отношении «Юзика»09:45
- Зеленский пообещал снизить тарифы на тепло вдвое09:15
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО15:00
- Полиция задержала стрелка, покушавшегося на депутата Соболева13:00
- В работе сервиса Ukr.net произошел масштабный сбой11:30
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год16:00
У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО
04.12.2019 09:00
В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, сообщает Телеканал новостей «24».
В ходе совещания было утверждено 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что возвращение оккупированных территорий должно состояться только политико-дипломатическими методами.
При обсуждении 5 возможных вариантов реинтеграции Донбасса Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку посетить территорию проведения ООС в ближайшее время.
Теги: совещание, ОРДЛО, реинтеграция, Зеленский
Читайте также:
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Социологи выяснили, сколько жителей ОРДЛО поддерживают реинтеграцию в Украину
- Комиссия забраковала двадцать пять бизнес-планов
- Киреев объявил перерыв для решения вопроса об отстранении Власенко
- Общественный транспорт в Артемовске находится в плачевном состоянии
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря10:15
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию16:00
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO14:00
- В центре Донецка началась установка новогодней елки12:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря10:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря14:00
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО09:00
- Ученые создали искусственные нервные клетки08:30
- Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО17:00
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами15:30
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти15:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"13:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря
- Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря
- Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря